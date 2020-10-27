رئيس الوزراء الأرمني الأسبق يدعو الحكومة لتسليم السلطة للجيش

دعا رئيس الوزراء الأرمني الأسبق، فازغين مانوكيان، الحكومة الحالية إلى الاستقالة وتسليم السلطة للعسكريين، على خلفية تطورات النزاع في قره باغ.

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وقال مانوكيان في بيان نشر اليوم الثلاثاء على موقع منتدى "فيرناتون" السياسي الذي يرأسه: "هل يمكن تغيير الوضع وتحقيق اختراق؟ نعم لكن ليس في ظل الحكومة الحالية.. يتوجب على هذه الحكومة أن تستقيل وتسلم زمام الحكم للجيش، وأن تقوم بهذه الخطوة طوعا، بدون اهتزازات قد تغدو تبعاتها هدامة".

ووفقا لمانوكيان، يتعين على الجيش، بعد أن يأخذ زمام الحكم في يده، أن يشكل مع جمهورية قره باغ (غير المعترف بها) لجنة دفاع مشتركة وينظم إجراءات لا بد منها في ظل الأوضاع العسكرية الراهنة، ويحصل على ثقة المجتمع ويبدأ محادثات مع الدول المعنية والمؤسسات الدولية. وأضاف رئيس الحكومة الأسبق: "هذا هو طريق الخلاص الوحيد، وقد نخسر كل شيء إذا لم نسلكه".

وتولى فازغين مانوكيان رئاسة حكومة أرمينيا في فترة 1990-1991، ثم شغل منصب وزير الدفاع مطلع تسعينيات القرن الماضي. وفي العام 1996 شارك في الانتخابات الرئاسية حيث اتهم ليفون تير بيتروسيان، رئيس الدولة آنذاك، بتزوير نتائج الاقتراع، بيد أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت حينها عن إعادة انتخاب تير بيتروسيان لولاية ثانية.

المصدر: نوفوستي