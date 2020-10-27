لافروف يبحث مع تشاووش أوغلو الوضع في قره باغ وليبيا وسوريا

قال مصدر في الخارجية التركية، لوكالة "تاس" اليوم، إن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، تحدث بالهاتف، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف المصدر: "أجرى وزيرنا محادثات بالهاتف، مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف. وبحث الجانبان الوضع في قره باغ وسوريا وليبيا".

في مساء يوم 25 أكتوبر، اتفقت أذربيجان وأرمينيا، بوساطة أمريكية، على وقف جديد لإطلاق النار لأغراض إنسانية في منطقة النزاع حول قره باغ، لم يتم الالتزام به.

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وفي وقت سابق من أمس الاثنين، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الطرفين، يحترمان وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه واشنطن.

المصدر: تاس