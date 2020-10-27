بومبيو يدعو أرمينيا وأذربيجان للالتزام بوقف القتال في قره باغ

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية في قره باغ.

وذكرت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية مورغان أورتاغوس، أن بومبيو اتصل بكل من باشينيان وعلييف بشكل منفصل، وضغط عليهما للالتزام بوقف الأعمال العدائية والسعي إلى حل دبلوماسي لصراع قره باغ تحت رعاية الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وشدد بومبيو على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، مؤكدا أهمية التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار المتفق عليه في موسكو في 10 أكتوبر، وأعيد التأكيد عليه في البيان الصادر عن باريس في 17 أكتوبر، وفقا للبيان المشترك الصادر في 1 أكتوبر 2020 عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية