في ثاني إقالة مدوية في أجهزة الأمن الأرمنية خلال يومين.. رئيس المخابرات يخسر منصبه

أفاد المكتب الصحفي لهيئة الأمن القومي في أرمينيا اليوم الثلاثاء، بأن العميد هوفهانيس كاروميان، رئيس إدارة المخابرات في الهيئة، أقيل من منصبه.

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ولم تقدم الهيئة معلومات حول سبب إقالة كاروميان.

تأتي هذه الخطوة بعد يوم من قرار رئيس الجمهورية أرمين سركيسيان بإعفاء قائد قوات حرس الحدود الوطني، فاغيناك سركيسيان، من منصبه.

وسبقت ذلك إقالة مدير هيئة الأمن القومي أرغيشتي كاراميان في 8 أكتوبر.

وتتزامن الإقالات الأخيرة مع دعوة رئيس الوزراء وزير الدفاع الأرمني الأسبق فازغين مانوكيان حكومة البلاد لتقديم استقالتها ونقل السلطة للجيش نظرا للأوضاع التي يشهدها إقليم قره باغ في ظل القتال المستمر منذ شهر ضد القوات الأذربيجانية.

المصدر: وكالات