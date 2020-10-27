لوكاشينكو: يجب طرد الطلاب المشاركين في الاحتجاجات من الجامعات

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، إنه يجب طرد الطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات غير المرخصة، من الجامعات التي يدرسون فيها.

وأضاف لوكاشينكو، خلال اجتماع اليوم: "يأتي الطلاب عادة من أجل الدراسة، فليدرسوا إذا. من يريد، فليدرس. أما من يخرج مخالفا للقانون، للمشاركة في أعمال غير مصرح بها - يفقد حقه في أن يكون طالبا. يجب إرسال بعضهم للخدمة في الجيش، والبعض الآخر إلى الشارع. ليتسكعوا في الشوارع، لكن يجب طردهم من الجامعة".

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وتابع لوكاشينكو القول، إن الأمر نفسه ينطبق على المعلمين والمدرسين، الذين ينضمون إلى المحتجين.

وقال "بخصوص المدرسين. هناك أيضا عدد قليل جدا منهم من هذا النوع، لكنهم يتصرفون بشكل مقزز في الجامعات".

سابقا، لفت لوكاشينكو الانتباه مرات كثيرة، إلى أن العديد من الشباب والطلاب يشاركون في الاحتجاجات غير المرخصة التي تجري في بيلاروس منذ 9 أغسطس، عندما جرت الانتخابات الرئاسية. وفي 20 أكتوبر، تمت إقالة رؤساء ثلاث جامعات لأنها أصبحت مراكز للنشاط الاحتجاجي الطلابي.

المصدر: تاس