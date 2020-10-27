وزير داخلية فرنسا يدعو تركيا للابتعاد عن الشؤون الداخلية لبلاده

دعا وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الثلاثاء، تركيا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، غداة دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

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وقال دارمانان لإذاعة "إنتر فرانس" "من الطبيعي أن يشعر كل واحد منا بالصدمة حين تتدخل قوى أجنبية فيما يجري بفرنسا"، مضيفا أنه يشير إلى تركيا وإلى باكستان حيث وافق البرلمان على قرار يحث الحكومة على استدعاء مبعوثها من باريس.

وأضاف دارمانان "يجب ألا تتدخل تركيا في الشؤون الداخلية لفرنسا".

وكان أردوغان دعا لمقاطعة بضائع فرنسا، مشيرا إلى أن لرئيسها إيمانويل ماكرون أجندة "معادية للإسلام"، مشككا في صحة ماكرون العقلية ما دفع باريس لاستدعاء سفيرها في أنقرة.

وتعهد ماكرون الذي التقى ممثلين عن المسلمين الذين يعيشون في فرنسا أمس الاثنين بالتصدي لما وصفه "بالانعزالية الإسلامية" قائلا إنها تكاد تتملك بعض الجاليات المسلمة في فرنسا.

المصدر: رويترز