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لوكاشينكو: بيلاروس تواجه تهديدات إرهابية

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لوكاشينكو: بيلاروس تواجه تهديدات إرهابية
Reuters
الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده بدأت تواجه "تهديدات إرهابية"، في إشارة إلى تنامي الراديكالية في تصرفات المحتجين المعارضين.

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ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية عن لوكاشينكو قوله، أثناء اجتماع خاص بالتحضير لـ "المجلس الشعبي السادس لعموم بيلاروس": "كيف يمكننا وصف تصرفات أولئك الذين جاؤوا إلى سكة حديد للشروع في تعطيل أجهزة أوتوماتيكية والإخلال بدائرة القضبان الكهربائية، الأمر الذي يمكن أن يقود إلى كوارث كبرى ومقتل أعداد كبيرة من الناس؟ إنها أعمال إرهابية الطابع تقوم بها مجموعات إجرامية منظمة.. بدأنا نواجه تهديدات إرهابية".

وتابع لوكاشينكو قائلا إن من واجب السلطة أن ترد على "تخطي الخطوط الحمراء".

وبحسب الرئيس البيلاروسي فإن منظمي الاحتجاجات قد مروا عددا من المراحل المنصوص عليها في "الكتاب الدراسي للثورات الملونة"، مضيفا: "لم يبق أمامهم سوى القليل، والمرحلة التالية هي التصعيد الراديكالي، وهذا ما نشاهده بالفعل، فلم نعد نواجه حربا إعلامية بل هي حرب إرهابية في بعض المسارات، وعلينا وقف ذلك".

المصدر: تاس

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