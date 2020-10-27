عقيلة أردوغان مطالبة بالتخلي عن حقائبها اليدوية الفرنسية

عادت حقيبة أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي إلى الأضواء، في ضوء الحملة المعلنة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

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وتطرقت وسائل إعلام تركية ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى حقيبة السيدة الأولى، ودعا البعض عقيلة الرئيس إلى التخلي بهذه المناسبة عن حقيبتها اليدوية ماركة هيرميس الفرنسية، مذكرين بأن ثمنها يبلغ 50 ألف دولار.

كما عاتب بعض النشطاء أمينة أردوغان على استعمالها لحقيبة فاخرة صنعت في فرنسا قيمتها بالعملة المحلية 400 ألف ليرة، وهي التي تدعو إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.

"Fransız mallarını boykot edin" diyen Erdoğan'ın, lüks Fransız markası Hermes'in 400 bin TL 'lik çantasını taşıyan eşi Emine Erdoğan.#ReisNeDerseO#EmineErdoğanpic.twitter.com/G946B4OVlI — 🎈 (@dilanerdgn) October 26, 2020

ونقبت صحف تركية عن جذور الشركة التي تصنع هذا النوع من الحقائب، مشيرة إلى أنها تأسست في فرنسا عام 1837، وهي علامة تجارية فرنسية تماما.

Fransız mallarına boykot çağrısının ardından Emine Erdoğan'ın 50 bin dolarlık Hermes çantası gündem olduhttps://t.co/JPd95AXHxR#EmineErdoğan#Hermes — ABC Gazetesi (@abcgazete) October 26, 2020

وأشير بهذه المناسبة إلى أن أمينة أردوغان تظهر خلال رحلاتها الخارجية وهي تحمل حقائب فاخرة من بيوت فرنسية شهيرة مثل شانيل وهيرميس.

المصدر: وسائل إعلام تركية