باكو: يحق لنا تدمير منشآت العدو العسكرية بغض النظر عن موقعها

أعلنت أذربيجان، عن "حقها في ضرب أي أهداف عسكرية تهدد سلامتها الإقليمية، بغض النظر عن موقعها ومكان تواجدها".

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان لها اليوم: "تملك أذربيجان، الحق في ضرب وتدمير أي مواقع وأهداف عسكرية، تهدد أراضيها بغض النظر عن مكان تواجدها".

وأضاف البيان، أن "أرمينيا تعمد إلى تصعيد الموقف في اتجاهات مختلفة من الجبهة، وخاصة في الأجزاء المستعادة من أراضي الدولة".

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وشددت الوزارة الأذربيجانية، على أنه "يجب على القيادة الأرمنية أن تدرك وتقبل أن حدود الدولة المستعادة ليست منطقة نزاع، بل هي ضمن حدود الدولة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والتي تحدد الأراضي ذات السيادة الكاملة لأذربيجان".

وأشارت الوزارة أيضا، إلى أن أذربيجان ملتزمة بنظام وقف إطلاق النار الإنساني الجديد.

المصدر: تاس