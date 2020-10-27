40 ألف شخص تظاهروا في بنغلاديش ضد ماكرون داعين لمقاطعة المنتوجات الفرنسية

تظاهر عشرات الآلاف بالعاصمة البنغالية دكا الثلاثاء احتجاجا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول الإسلام والمسلمين والتي قوبلت باستنكار قوي في دول عربية وإسلامية.

وقالت الشرطة البنغالية إن حوالي 40 ألف احتجوا حاملين شعارات مناهضة للرئيس ماكرون وفرنسا ساروا باتجاه مقر سفارة هذا البلد في دكا داعين إلى مقاطعة المنتوجات الفرنسية.

وطالب البنغاليون الرئيس الفرنسي بالاعتذار عن تصريحاته، فيما ذهب بعضهم إلى حد دعوة وزارة شؤونهم الخارجية إلى استدعاء السفير الفرنسي للاحتجاج رسميا وطرده.

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وأمام رغبة المتظاهرين في التوجه إلى مقر السفارة الفرنسية، منعهم مئات رجال الشرطة، الذين كانوا منتشرين في إجراء أمني وقائي لتأمين المظاهرات، من الوصول إليها دون وقوع حوادث.

وانتهتت الاحتجاجات، التي نظمها حزب "إسلامي آندولان بنغلاديش" أحد أكبر الأحزاب الدينية في البلاد، بتفرق المتظاهرين بهدوء بعد ساعات من انطلاق المسيرة من جامع "بيت المكرم" وسط مدينة دكا، فيما استمرت مجموعات في الدعوة إلى مقاطعة المنتوجات الفرنسية في الشوارع والأحياء المحيطة بالشارع الرئيسي الذي احتضن المظاهرات.

يذكر أن بنغلاديش، ثالث أهم دولة إسلامية من حيث عدد السكان، تعد مستهلكا هاما للمنتوجات الفرنسية، لاسيما العطور ومساحيق التجميل.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية/تركية/بنغالية.