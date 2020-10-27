 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يدشن منشأة تدريب خاصة للقتال ضد "حزب الله" على الحدود مع لبنان (فيديو)

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يدشن منشأة تدريب خاصة للقتال ضد
@AvichayAdraee
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p121

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، عن تدشين منشأة تدريب "غابات الجليل" التي تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر عن الحدود، بهدف تعزيز القدرات وتقديم استجابة سريعة بحالات الطوارئ شمالا.

إقرأ المزيد
في أكبر تمرين عسكري.. إسرائيل تتدرب على خوض حرب ضد
في أكبر تمرين عسكري.. إسرائيل تتدرب على خوض حرب ضد "حزب الله" في أكثر من جبهة

وفي حفل حضره كبار قادة الجيش الإسرائيلي يتقدمهم قائد القيادة الشمالية، الجنرال أمير برعم، تم تدشين المنشأة التي "أنشأت بتخطيط دقيق يشبه قرية لبنانية، وتعتمد على عمق استخباراتي وفهم ميداني لأراضي العدو وهي تعد بمثابة اللبنة الأولى من أجل مضاعفة فهم النطاق الميداني في مواجهة حزب الله والتفوق عليه"، وفق ما كتبه أفخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على "تويتر".

من جهته، قال قائد القيادة الشمالية الجنرال أمير برعام، إن "هذه المنشأة هي مثال حي لنوعية العمل وجهوزيتنا، نقوم بتعزيز قدرات مقاتلينا ونؤهلهم للقتال كما يجب لمحاربة حزب الله وإلحاق الهزيمة به".

 

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا