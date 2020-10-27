الجيش الإسرائيلي يدشن منشأة تدريب خاصة للقتال ضد "حزب الله" على الحدود مع لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء، عن تدشين منشأة تدريب "غابات الجليل" التي تحاكي قرية لبنانية تبعد 300 متر عن الحدود، بهدف تعزيز القدرات وتقديم استجابة سريعة بحالات الطوارئ شمالا.

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وفي حفل حضره كبار قادة الجيش الإسرائيلي يتقدمهم قائد القيادة الشمالية، الجنرال أمير برعم، تم تدشين المنشأة التي "أنشأت بتخطيط دقيق يشبه قرية لبنانية، وتعتمد على عمق استخباراتي وفهم ميداني لأراضي العدو وهي تعد بمثابة اللبنة الأولى من أجل مضاعفة فهم النطاق الميداني في مواجهة حزب الله والتفوق عليه"، وفق ما كتبه أفخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على "تويتر".

المنشاة تعد منصة مثالية لإجراء مناورات وتمارين دقيقة من أجل إدارة المعارك في لبنان، وجعل تدريبات القوات البرية والمدرعات أكثر نجاعة وملاءمتها للتطورات، فمن شأن هذه المنشأة أن تؤمن أرضية مثالية لتحسين قدرات أفواج المشاة وتلقيها دعم دفاعي بسرعة وفعالية عند الحاجة pic.twitter.com/3GCTTlrBmu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 27, 2020

من جهته، قال قائد القيادة الشمالية الجنرال أمير برعام، إن "هذه المنشأة هي مثال حي لنوعية العمل وجهوزيتنا، نقوم بتعزيز قدرات مقاتلينا ونؤهلهم للقتال كما يجب لمحاربة حزب الله وإلحاق الهزيمة به".

المصدر: RT