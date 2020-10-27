تصادم بين سفينة تابعة لأسطول اليونان وسفينة حاويات قبالة ميناء بيريوس

قالت السلطات إن سفينة حاويات ترفع علم البرتغال اصطدمت بكاسحة ألغام تابعة لأسطول اليونان قبالة ميناء بيريوس في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

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وأظهرت لقطات تلفزيونية السفينة التابعة لأسطول اليونان تميل على جانبها وتغرق. واقترب منها زورق قطر ومن المتوقع أن يسحبها إلى الشاطئ.

Alert❗️Θρίλερ με πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού: Συγκρούστηκε και έχει πάρει κλίση έξω από το λιμάνι του Πειραιά - Δείτε φωτογραφίες ➡️https://t.co/ebQk7TC8nbpic.twitter.com/LbgfiQH7OV — protothema.gr (@protothema) October 27, 2020

وقال مسؤول من حرس السواحل إن اثنين أصيبا بجروح طفيفة، وأضاف أن طاقم السفينة اليونانية المكون من 27 فردا نقل إلى مكان آمن.

وأضاف المسؤول أن سفينة الحاويات ميرسك لونشيستون لم تلحق بها أضرار.

وتابع أنه لم يتضح على الفور كيف وقع التصادم لكن سيجري التحقيق في الأمر.

المصدر: رويترز