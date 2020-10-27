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وزير دفاع بيلاروس: بلادنا أصبحت هدفا لحرب هجينة

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وزير دفاع بيلاروس: بلادنا أصبحت هدفا لحرب هجينة
Sputnik
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قال وزير دفاع بيلاروس فيكتور خرينين، اليوم الثلاثاء إن حربا هجينة و"ضغوطا غير مسبوقة" من الغرب على بيلاروس، تلت المحاولة الفاشلة "للثورة الملونة" التي جرت في البلاد.

وأضاف الوزير، في اجتماع عن بعد، لقيادات وزارتي الدفاع الروسية والبيلاروسية: "تم استبدال المحاولة الفاشلة لتنظيم ثورة ملونة، بحرب هجينة مختلطة، وإجراءات غير مسبوقة من الضغط الدبلوماسي، والاقتصادي - السياسي".

وتابع الوزير البيلاروسي القول، إن قوى مدمرة مختلفة، تغذيها قيادات بعض الدول، حاولت تغيير السلطة في بلاده.

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ووفقا للوزير، لم تنجح هذه المحاولات "بفضل الإجراءات المنسقة، من جانب هيئات إدارة الدولة والشعب البيلاروسي".

ووجه الوزير، الشكر لروسيا وقال: "بشكل منفصل، أود أن أعرب عن عميق امتناني للقيادة العسكرية - السياسية في روسيا، على موقفها ومساعدتها لجمهورية بيلاروس في هذا الوقت العصيب".

المصدر: نوفوستي

 

 

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