 
مباشر

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: المنطقة تشهد تشكل تحالف بمواجهة إيران وأردوغان

أخبار العالم

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: المنطقة تشهد تشكل تحالف بمواجهة إيران وأردوغان
Reuters
وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلي كوهين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p11i

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إن ما تشهده المنطقة حاليا ناتج عن قوة إسرائيلية وإصرار أمريكي أدى إلى تشكل جبهة تضم مصر والسودان والبحرين والإمارات بمواجهة إيران والرئيس التركي.

إقرأ المزيد
الاستخبارات الإسرائيلية تستعرض فوائد التطبيع مع السودان
الاستخبارات الإسرائيلية تستعرض فوائد التطبيع مع السودان

ولفت الوزير إيلي كوهين إلى أن إسرائيل تواصل اتصالاتها مع عدد من الدول، بغية تطبيع العلاقات معها، غير أن ذلك سيتم بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية، كاشفا أن إسرائيل تسعى إلى تأسيس علاقات مع السعودية وعُمان وقطر والنيجر والمغرب في الفترة المقبلة.

وقال في مقابلة مع "القناة 20" الإسرائيلية إن "ما تشهده المنطقة حاليا يأتي في إطار تحولات تاريخية كبيرة، ومن منطلق قوة اقتصادية وعسكرية إسرائيلية، فضلا عن إصرار أمريكي للمضي في هذه المسيرة، التي تسفر عن تشكل جبهة قوية تضم كلا من مصر والسودان والبحرين والإمارات، في مقابل محور الشر الذي تقوده إيران وأردوغان".

المصدر: إسرائيل 24

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا