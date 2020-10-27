وزير الاستخبارات الإسرائيلي: المنطقة تشهد تشكل تحالف بمواجهة إيران وأردوغان

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إن ما تشهده المنطقة حاليا ناتج عن قوة إسرائيلية وإصرار أمريكي أدى إلى تشكل جبهة تضم مصر والسودان والبحرين والإمارات بمواجهة إيران والرئيس التركي.

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ولفت الوزير إيلي كوهين إلى أن إسرائيل تواصل اتصالاتها مع عدد من الدول، بغية تطبيع العلاقات معها، غير أن ذلك سيتم بعد ظهور نتائج الانتخابات الأمريكية، كاشفا أن إسرائيل تسعى إلى تأسيس علاقات مع السعودية وعُمان وقطر والنيجر والمغرب في الفترة المقبلة.

وقال في مقابلة مع "القناة 20" الإسرائيلية إن "ما تشهده المنطقة حاليا يأتي في إطار تحولات تاريخية كبيرة، ومن منطلق قوة اقتصادية وعسكرية إسرائيلية، فضلا عن إصرار أمريكي للمضي في هذه المسيرة، التي تسفر عن تشكل جبهة قوية تضم كلا من مصر والسودان والبحرين والإمارات، في مقابل محور الشر الذي تقوده إيران وأردوغان".

المصدر: إسرائيل 24