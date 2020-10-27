شويغو يسلط الضوء على أهداف "الثورة الملونة" في بيلاروس

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم إن "الثورة الملونة" في بيلاروس، كان لها عدة أهداف، من بينها تعطيل تكامل دولة الاتحاد مع روسيا، وتخريب العلاقات بين موسكو ومينسك.

وأضاف شويغو، في اجتماع مشترك لقيادات وزارتي الدفاع في الدولتين: "في الآونة الأخيرة، وبدعم سياسي ومالي من الغرب، جرت محاولة لتغيير الحكومة في جمهورية بيلاروس. ومن بين أهداف هذا العمل، تعطيل تكامل الدولتين ضمن الدولة الاتحادية".

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وشدد شويغو، على أنه مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين، "يدينان بشدة مثل هذه الأعمال" ويعتبران التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى غير مقبول".

وأشار شويغو، إلى أن الولايات المتحدة، تقدم مساعدة تقنية "للثورات الملونة" بتأجيج التوترات، وتقويض الوضع السياسي الداخلي في بعض الدول.

وأكد الوزير الروسي، أن هذه التصرفات تقوض القانون الدولي، ولا تراعي سيادة الدول الأخرى.

وأضاف شويغو: "كانت جمهورية بيلاروس ولا تزال أقرب جار لنا، وهي حليف موثوق وشريك استراتيجي هام".

المصدر: نوفوستي