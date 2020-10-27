البابا فرنسيس في رسالة إلى سيئول: أصلي من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية

قالت الرئاسة الكورية الجنوبية إنها تسلمت من بابا الفاتيكان فرنسيس عبر سفيرها لديه رسالة مكتوبة إلى الرئيس مون جيه-إن، قال فيها إنه يصلي "من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية".

وحمل البابا السفير هذه الرسالة إلى السلطات في سيئول خلال زيارة مجاملة قام بها هذا الأخير قبل العودة إلى بلاده بعد انتهاء ولايته. ورد الرئيس الكوري الجنوبي برسالة شكر إلى الكرسي الرسولي في روما.

وفي رسالة أخرى، عبر البابا عن تحياته إلى الشعب الكوري الجنوبي وهنأه بمناسبة حلول الذكرى الـ 200 لميلاد القديس أندرياس كيم ديه-غون الذي يعتبر أول كاهن كاثوليكي كوري.

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المصدر: وكالة يونهاب.