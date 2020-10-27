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كندا: تصريحات أردوغان ضد ماكرون غير مقبولة

أخبار العالم

كندا: تصريحات أردوغان ضد ماكرون غير مقبولة
Reuters
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أعرب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين عن تضامن بلاده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصف تهجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه بغير المقبول.

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وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، كتب رئيس الدبلوماسية الكندية يقول: "نحن نتضامن مع أصدقائنا الفرنسيين. التعليقات التركية الأخيرة بشأن فرنسا غير مقبولة على الإطلاق".

ودعا شامبين في تغريدته البلدين إلى استئناف ما وصفه بـ" التبادل الدبلوماسي المحترم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في 24 أكتوبر، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بحاجة إلى علاج من الاضطرابات النفسية".

جاء ذلك في معرض رد الزعيم التركي على تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الهجوم الإرهابي في ضاحية كونفلان سان أونورين بباريس، حيث قتل إسلامي يبلغ من العمر 18 عاما معلما في 16 أكتوبر.

المصدر: تاس

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