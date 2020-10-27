كندا: تصريحات أردوغان ضد ماكرون غير مقبولة

أعرب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين عن تضامن بلاده مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصف تهجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليه بغير المقبول.

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وفي تغريدة على حسابه في "تويتر"، كتب رئيس الدبلوماسية الكندية يقول: "نحن نتضامن مع أصدقائنا الفرنسيين. التعليقات التركية الأخيرة بشأن فرنسا غير مقبولة على الإطلاق".

We stand in solidarity with our French friends.



Turkey’s recent comments about France are totally unacceptable. We must return to respectful diplomatic exchanges.



We will always stand together to defend freedom of expression with respect. @JY_LeDrian — François-Philippe Champagne (FPC) 🇨🇦 (@FP_Champagne) October 26, 2020

ودعا شامبين في تغريدته البلدين إلى استئناف ما وصفه بـ" التبادل الدبلوماسي المحترم".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في 24 أكتوبر، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بحاجة إلى علاج من الاضطرابات النفسية".

جاء ذلك في معرض رد الزعيم التركي على تصريحات الرئيس الفرنسي بشأن الهجوم الإرهابي في ضاحية كونفلان سان أونورين بباريس، حيث قتل إسلامي يبلغ من العمر 18 عاما معلما في 16 أكتوبر.

المصدر: تاس