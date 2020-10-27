بكين تطالب واشنطن بعدم ترهيب سريلانكا قبل زيارة بومبيو

أثارت الصين اعتراضات على ما وصفته بالترهيب الأمريكي لسريلانكا، بعدما قالت واشنطن إنه يتعين على الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي اتخاذ "خيارات صعبة لكنها ضرورية" بشأن علاقتها مع بكين.

جاءت التصريحات على لسان السفارة الصينية في كولومبو قبل وقت قصير من وصول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الثلاثاء في إطار جولة آسيوية تهدف إلى التصدي لنفوذ الصين المتزايد في المنطقة.

إقرأ المزيد

وقالت السفارة في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين: "نعارض بشدة انتهاز الولايات المتحدة فرصة زيارة وزير الخارجية (الأمريكي)... للتدخل في العلاقات بين الصين وسريلانكا والضغط على سريلانكا وترهيبها".

وأضافت السفارة أن علاقات الصين مع سريلانكا تعود إلى ألفي عام، وأن البلدين ليسا في حاجة إلى طرف ثالث لإملاء الشروط.

واستثمرت الصين مليارات الدولارات في مشروعات بنية تحتية في سريلانكا في إطار مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ والتي تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وما وراءهما، مما أثار قلق الهند والولايات المتحدة.

وينظر إلى زيارة بومبيو لسريلانكا ثم إلى جزر المالديف، وهي دولة أخرى تقع في المحيط الهندي، على أنها جزء من محاولة ترمي إلى مواجهة الوجود الاقتصادي المهيمن للصين في البلدان الأصغر والذي جعل بعضها غارقا في الديون.

المصدر: "رويترز"