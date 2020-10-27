عقيلة رئيس وزراء أرمينيا تعلن أنها ستشارك بنفسها في حماية حدود بلادها

أعلنت زوجة رئيس وزراء أرمينيا، آنا هاكوبيان، أنها ستدخل دورة تدريب عسكري وتمضي إلى "حماية حدود الوطن" في قره باغ.

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وقالت هاكوبيان على حسابها في "فيسبوك" إن "كتيبة مكونة من 13 امرأة، بمن فيهن أنا، ستبدأ منذ الغد التدريب العسكري".

كما أكدت أنها ستتوجه إلى قره باغ في غضون أيام قليلة، مشددة على ضرورة "ألا نتنازل عن وطننا وكرامتنا للعدو".

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلت يوم الأحد، التوصل لهدنة إنسانية جديدة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم قره باغ، كان مقررا أن يبدأ سريانها في الساعة الثامنة من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، إلا أن اشتباكات جديدة اندلعت في نفس اليوم، بين أذربيجان وأرمينيا بعد دقائق من دخول وقف إطلاق النار حيز النفاذ، وتبادل الطرفان الاتهامات في خرق الهدنة وعرقلة التسوية السلمية للنزاع.

الهدنة الأخيرة هي الثانية منذ بدء العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، وجاءت عقب توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل في موسكو يوم 10 أكتوبر خلال اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.

المصدر: سبوتنيك