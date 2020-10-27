الداخلية الأمريكية تستعد لاضطرابات محتملة أثناء الانتخابات

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمني رفيع، أن وكالتين للأمن الداخلي تستعدان بنشاط لمواجهة اضطرابات محتملة أثناء الانتخابات العامة في 3 نوفمبر.

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وقال القائم بأعمال نائب وزير الداخلية الأمريكي، كين كوتشينيلي للشبكة الإخبارية الأمريكية: "فرقنا جاهزة للعمل حسب الحاجة"، مضيفا في هذا الشأن أن وزارة الداخلية الأمريكية "ليست لديها معلومات استخباراتية محددة حول وجود تهديد محدد باندلاع أعمال عنف".

وأوضحت الشبكة أن الحديث يدور حول وحدات لقوات خاصة تابعة لدائرة الجمارك ومراقبة الحدود، كانت كلفت الصيف الماضي بإخماد الاضطرابات في مدن مثل بورتلاند وأوريغون وواشنطن، وهي تجري الآن تدريبات مكثفة، وقد مددت حالة الاستعداد في هذه الوحدات للتحرك في الظروف الطارئة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست تحدثت مطلع أكتوبر، استنادا إلى مصادر عن استعداد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لاضطرابات عامة محتملة في 3 نوفمبر.

واعترف عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي بإمكانية حدوث مثل هذا السيناريو في العاصمة.

وأعلن تيري موناهان، المسؤول في أجهزة أمن المدينة، أن شرطة نيويورك ستحشد مئات إضافيين من ضباط الشرطة اعتبارا من 26 أكتوبر لمنع الحوادث المحتملة في مراكز الاقتراع والأماكن العامة قبيل الانتخابات، مشددا على أن الشرطة لا تتوقع أي تهديدات محددة لسلامة الناخبين في نيويورك في الأسبوعين المتبقيين، لكنه أشار إلى أن الانتخابات المقبلة تثير جدلا ونزاعات حادة داخل البلاد.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث الأمريكيين مؤخرا على عدم الخوف من اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف إذا أعيد انتخابه لولاية ثانية، مؤكدا أنه سيتم ضمان احترام القانون والنظام في البلاد.

المصدر: تاس