منسق الأمم المتحدة يدعو الفلسطينيين لاستئناف التنسيق مع إسرائيل

دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، القيادة الفلسطينية، إلى استئناف التنسيق مع إسرائيل، والقبول بأموال المقاصة.

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وأكد يوم أمس الاثنين، خلال تقريره حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في جلسة خاصة لمجلس الأمن، أنه لا يمكن استبدال أموال المقاصة، بأموال المانحين.

وأشار ملادينوف، إلى أنه "عندما تسمح الظروف، يجب على إسرائيل تيسير عودة العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، وعودة الحركة بين قطاع غزة والضفة الغربية".

وقال: "إن الأمم المتحدة على استعداد للتوسط لإيجاد حل لهذه الأزمة المالية، ودعم الاقتصاد الفلسطيني"، لافتا إلى أن السلطة الفلسطينية مهددة، بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها.

وأكد ملادينوف أن اتفاق حركتي حماس وفتح على تنظيم الانتخابات، هو تطور مهم.

وطالب إسرائيل بالتوقف الفوري عن هدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس.

كما أعرب عن قلقه، إزاء تدهور الحالة الصحية للأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام ماهر الأخرس.

المصدر: "معا"