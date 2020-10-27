قرغيزستان.. إقالة سكرتير مجلس الأمن من منصبه

أعلن القائم بأعمال رئيس الدولة، رئيس وزراء قرغيزستان صادر جاباروف، إقالة سكرتير مجلس الأمن كينيشبيك دوشيباييف من منصبه.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للرئاسة: "وفقا للمرسوم الذي وقعه رئيس الدولة بالوكالة، تم إعفاء دوشيباييف من منصبه كسكرتير لمجلس الأمن بجمهورية قرغيزستان".

تم تعيين دوشيباييف في هذا المنصب في 15 أكتوبر من هذا العام من قبل رئيس الجمهورية السابق سورونباي جينبيكوف، الذي استقال في نفس اليوم.

وفي نفس الوقت، قام جاباروف بتعيين ريسكلدي موسايف، في منصب سكرتير مجلس الأمن بالجمهورية.

ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في قرغيزستان، في 10 يناير 2021. وأعلن جاباروف عن نيته المشاركة فيها.

المصدر: تاس