ظهور أدلة جديدة في قضية محاولة اختطاف حاكمة ميتشغان

طلبت النيابة العامة الأمريكية، من المحكمة منحها وقتا إضافيا لدراسة أدلة جديدة ظهرت في قضية محاولة اختطاف حاكمة ميتشغان غريتشين ويتمر، ومن بينها عبوات متفجرة وأسلحة نارية.

ونقلت صحيفة " ديترويت فري برس"، أمس الاثنين عن مساعد المدعي العام الأمريكي نيلس كيسلر: "تم اكتشاف أسلحة نارية وعبوات ناسفة مؤخرا، ويلزم فحصها، لتحديد هل يقع المتهمون تحت تأثير مواد قانون الأسلحة النارية الوطني".

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وأضاف كيسلر: "قام مكتب التحقيقات الفدرالي، بجمع عدة مئات الساعات من أشرطة التسجيلات الصوتية من مصادر سرية ومن عملاء سريين. ولم تتم بعد دراسة هذه المواد بالكامل".

وطلب كيسلر تمديد اعتقال ستة من أصل 14 شخصا، تم القبض عليهم على هامش هذه القضية، لمدة 40 يوما.

وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، إنه أحبط مؤامرة لاختطاف والإطاحة بحاكمة ميتشغان الديمقراطية غريتشن ويتمير.

وأصبحت ويتمير هدفا للمشككين في وجود فيروس كورونا المستجد، بعد فرض إجراءات صارمة ألغاها أحد القضاة لاحقا.

المصدر: تاس