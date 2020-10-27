العشرات بين قتيل وجريح بانفجار في مدرسة دينية في بيشاور الباكستانية

أفادت وسائل إعلام بسقوط ما لا يقل عن 7 قتلى، وعشرات الجرحى بينهم أطفال، جراء تفجير استهدف مدرسة دينية في مدينة بشاور غربي باكستان اليوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الشرطة قوله إن "الانفجار وقع في مدرسة حيث زرع مجهولون متفجرات في كيس بلاستيكي". وأضاف أن بين القتلى أطفالا.

من جهته، قال متحدث باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" القريب من موقع الحادث، إن المستشفى استقبل سبعة قتلى و 70 جريحا، أصيب كثيرون منهم بحروق جراء الانفجار.

Huge explosion in Dir Colony of #Peshawar in #Pakistan. At least 4 killed and more than 20 injured . Most injured who are children are believed to be critical. Blast near a Madarsa #Islamic_Terroristpic.twitter.com/E6t5GNNbhs — Jasleen kaur (@Jasleen_Kaur11) October 27, 2020

المصدر: "رويترز"