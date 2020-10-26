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ظريف للأمريكيين: أنقذوا أنفسكم من الإدمان على الحظر

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ظريف للأمريكيين: أنقذوا أنفسكم من الإدمان على الحظر
Reuters Carlo Allegri
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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نصح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ساسة الولايات المتحدة، بإنقاذ أنفسهم من الإدمان على الحظر لأنه سيؤدي إلى تقويض قدرات بلادهم.

وكتب ظریف على "تويتر": "مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، أقر بأن بلاده أفرطت في استخدام الحظر بهدف تشديد آلام الشعب الإيراني".

وأضاف: "الوقت حان لاعتراف الولايات المتحدة بأنها قد أدمنت على الحظر، وعليها الابتعاد عن هذا الإدمان".

وتابع: "المزيد من تأجيج الحرب الاقتصادية ضد إيران سيؤدي إلى تقويض نفوذ الولايات المتحدة ولن يزيده".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع العقوبات المفروضة على طهران، وإدراج وزير النفط الإيراني بيغين زنكنه على القائمة السوداء الأمريكية.

وأضافت، أن العقوبات شملت أيضا أشخاصا إيرانيين آخرين، إضافة إلى شركات وكيانات إيرانية عدة، بما فيها وزارة النفط.

المصدر: "فارس نيوز"

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