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القبض على 11 شخصا إثر مواجهات بين حركة "يهود من أجل ترامب" ومعارضين له

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القبض على 11 شخصا إثر مواجهات بين حركة
Reuters
مواجهات في نيويورك بين منظمة "يهود من أجل ترامب" ومعارضين له
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ألقي القبض على 11 شخصا، إثر مواجهات في نيويورك بين محتجين مناهضين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحركة "يهود من أجل ترامب".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الحادث وقع عندما اصطدمت مسيرة من أنصار ترامب بمحتجين مناهضين له من بروكلين في تايمز سكوير، مما أدى إلى وقوع صدامات بين المجموعتين قبل أن يتم تفريقهم من قبل الشرطة.

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كما ورد أن عمدة مدينة نيويورك السابق رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب، متورط أيضا في الحادث عندما واجه المتظاهرين المناهضين لترامب أثناء قيادته السيارة في الجادة الخامسة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة شرطة نيويورك، لا تتوقع أن تكون هذه المواجهة الأخيرة في المدينة مع اقتراب يوم الانتخابات.

المصدر: "The Hill"

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