أرمينيا تعلن سقوط مدينة قوباتلي في أيدي القوات الأذربيجانية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأرمنية أرتسرون هوفهانيسيان اليوم الاثنين، أن القوات الأذربيجانية سيطرت على مدينة قوباتلي جنوب "جمهورية قره باغ".

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وقال هوفهانيسيان في موجز صحفي إنه "خلال معارك مساء يوم الأمس، نجح الجانب الأذربيجاني في الاستيلاء على مدينة قوباتلي والتقدم في عدد من الاتجاهات".

وتابع أن القوات الأذربيجانية استطاعت تثبيت نجاحاتها العسكرية في بعض المناطق، وأن القوات الأرمنية تجد نفسها مضطرة للتراجع أحيانا لكنه أشار إلى أن "الوضع ليس ميؤسا منه".

كما ذكر أن القوات الأذربيجانية شنت اليوم الاثنين هجمات عدة واسعة النطاق، رافقها قصف لبعض مدن قره باغ.

وتابع أن "العدو فشل في اختراق خط الجبهة وفي قرى شمالي مدينة هدروت تم القضاء على المجموعات التخريبية للعدو، ولا تزال المعارك مستمرة في بعض القرى".

وكان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أعلن عبر صفحته في "تويتر" يوم الأحد، أن قوات بلاده نجحت في "تحرير عدد من قرى مناطق زنعلان وجبرائيل وقوباتلي، ومدينة قوبادلي".

المصدر: إنترفاكس