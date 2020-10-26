فتح تحقيق في كلمة وجهها بومبيو لمؤتمر الحزب الجمهوري من القدس

أعلن زعيمان ديمقراطيان بمجلس النواب الأمريكي أن مكتب المحقق الخاص، فتح تحقيقيا في كلمة وزير الخارجية مايك بومبيو التي وجهها من القدس للمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المعقود في أغسطس.

وأشاد بومبيو، بسجل السياسة الخارجية للرؤساء الجمهوريين في كلمة سجلت في القدس خلال زيارة لإسرائيل.

وأذيعت الكلمة في المؤتمر الذي رشح ترامب لفترة جديدة ويقول منتقدوها إنها انتهكت قانون "هاتش" الذي يحد من ممارسة المسؤولين الاتحاديين أنشطة سياسية.

وقالت رئيسة لجنة الاعتمادات بمجلس النواب نيتا لوي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس إليوت إنجل في بيان مشترك: "مكتب المحقق الخاص فتح تحقيقا في انتهاكات محتملة لقانون هاتش تتصل بكلمة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري".

وأكد متحدث باسم مكتب المحقق الخاص أن وحدة قانون "هاتش" في المكتب تلقت شكاوى من أعضاء في الكونغرس تتعلق بانتهاكات محتملة من جانب بومبيو وأنها فتحت تحقيقا، لكن لم يخض في التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت صحفيا مسافرا مع بومبيو في ذلك الوقت بأن الوزير تحدث في المؤتمر بصفته الشخصية وأن أحدا من الوزارة لم يشارك في الأمر كما لم تستخدم فيه مواردها ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق اليوم.

المصدر: "رويترز"