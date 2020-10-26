فرنسا ترد على دعوة أردوغان لمقاطعة منتجاتها

قال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستير، إن بلاده لا تنوي مقاطعة المنتجات التركية وستواصل العلاقات مع تركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان، رغم دعوته لوقف شراء البضائع التي تصنعها فرنسا.

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وقال ريستير في حديث لإذاعة "RTL" الفرنسية اليوم الاثنين، إنه "ليس هناك أي رد انتقامي على الأجندة".

لكنه جدد إدانة الحكومة لتصريحات أردوغان الأخيرة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعاملته للمسلمين في فرنسا.

كما أشار إلى أن بلاده لا تخشى ولا تتوقع احتمال مقاطعة المغرب للمنتجات التي تصنعها بلاده.

وحث أردوغان مواطني بلاده في وقت سابق من الاثنين، على مقاطعة البضائع الفرنسية وانضم بذلك لدعوات من دول إسلامية حول العالم لوقف شراء منتجات فرنسا احتجاجا على نشر رسوم مسيئة للنبي محمد.

وأمس الأحد طالبت وزارة الخارجية الفرنسية الدول الإسلامية بالتخلي عن المقاطعة على خلفية التوتر الحاصل.

المصدر: "رويترز" + وكالات