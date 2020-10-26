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الولايات المتحدة.. إجلاء 60 ألف شخص في كاليفورنيا جراء الحرائق

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الولايات المتحدة.. إجلاء 60 ألف شخص في كاليفورنيا جراء الحرائق
Reuters
حرائق كاليفورنيا
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أصدرت مدينة إيرفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمر إجلاء فوري لنحو 60 ألف شخص عن منازلهم، مع انتشار حريق "سيلفرادو" بسرعة في المنطقة.

وذكرت كريستينا شيا عمدة مدينة ايرفين في بيان صحفي، أن حريق "سيلفرادو" بدأ باشتعال أعشاب في حوالي الساعة 6:47 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين في منطقة طريق سانتياغو كانيون وطريق سيلفرادو كانيون".

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وقال مسؤول الإعلام بهيئة إطفاء مقاطعة أورانج على "تويتر"، إن النيران انتقلت منذ ذلك الحين إلى الطريق السريع 241، كما أدى الى تلف 2000 فدان.

يأتي الحريق في الوقت الذي تتعرض فيه الولاية والمنطقة لمخاطر حرائق كبيرة جراء الطقس الحار والجاف.

كما يخضع 34 مليون شخص لتحذيرات في كاليفورنيا والجنوب الغربي، بما في ذلك مدن مثل سان فرانسيسكو وساكرامنتو ولوس أنجلوس ولاس فيغاس.

المصدر: "CNN"

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