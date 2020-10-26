 
مباشر

ظريف: لن ينتصر أي طرف في أي حرب وواشنطن خسرت معظم حروبها

أخبار العالم

ظريف: لن ينتصر أي طرف في أي حرب وواشنطن خسرت معظم حروبها
AFP ATTA KENARE
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p0w6

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه لن ينتصر أي طرف في الحرب، وأن الولايات المتحدة خسرت معظم الحروب التي خاضتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني خلال اجتماع للأمم المتحدة عبر الدائرة التلفزيونية : "السعي لنيل رضا الولايات المتحدة الأمريكية لن يزيد إلا من شهيتها".

وأضاف: "الولايات المتحدة تسببت بتشريد 37 مليون إنسان بسبب الحروب التي خاضتها منذ عام 2001".

وتابع: "تلبية المطالب الأمريكية بمثابة الأوكسيجين الذي تحتاجه للاستمرار في البلطجية".

وكتب ظريف على "تويتر": "أمريكا قضت 220 عاما في الحروب منذ تأسيسها قبل 244 عاما من ضمنها 39 حربا عسكرية و120 حربا اقتصادية خسرت غالبيتها منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة قبل 75 عاما".

وشدد ظريف على "منظمة الأمم المتحدة في ذكرى تأسيسها الـ75 السيطرة على مضيفتها.. على العالم رفض نهج التفرد والغطرسة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا