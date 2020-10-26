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رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لتنازلات مؤلمة لكن لن نقبل الاستسلام

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رئيس وزراء أرمينيا: مستعدون لتنازلات مؤلمة لكن لن نقبل الاستسلام
Reuters Annegret Hilse
رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان
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أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، أن الشعب الأرمني مستعد لقبول حلول وسط لتسوية النزاع في قره باغ، لكنه لن يقبل الاستسلام.

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وقال باشينيان، في كلمة تم بثها مباشرة عبر صفحته في "فيسبوك": "أريد أن ندرك جميعا إدراكا تاما أن أذربيجان لا ترغب في قبول حل وسط من أجل تسوية المسألة بل تريد استسلام قره باغ. ونحن مستعدون لتنازلات متبادلة وحتى التنازلات التي قد تكون مؤلمة بالنسبة لنا، لكن الشعب الأرمني لن يكون أبدا مستعدا للاستسلام".

أما مصير الهدنة الأخيرة في قره باغ فاعترف باشينيان بأنها لم تصمد كسابقاتها، محملا الجانب الأذربيجاني المسؤولية عن مواصلة المعارك.

المصدر: تاس

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