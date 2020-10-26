سياسي أوكراني معارض: رفض زيلينسكي اللقاح الروسي ضرب من الجنون

انتقد السياسي الأوكراني المعارض فيكتور ميدفيدشوك رفض الرئيس فلاديمير زيلينسكي استخدام لقاح "سبوتنيك-V" الروسي المضاد لفيروس كورونا في أوكرانيا.

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وعلى صفحته في "فيسبوك" كتب ميدفيدشوك، الذي يترأس كتلة حزب "المنصة المعارضة – في سبيل الحياة": "لماذا يجب على مواطنينا أن يشاركوا في تجارب يجريها أجانب وهناك الذين أجروا مرحلتين من الاختبارات وأكدوا إمكانية استخدام اللقاح واستعدادهم لتوريده؟ بينما نعيد نحن اختراع العجلة؟ كل ذلك دليل على جنون زيلينسكي وفريقه".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إن توريد اللقاح الروسي إلى أوكرانيا ممكن، لكنه أشار إلى ضرورة تقديم كييف طلبا رسميا بذلك.

من جهته، قال ميدفيدشوك إنه جرب اللقاح الروسي على نفسه، لكن زيلينسكي دعا إلى عدم الثقة في تصريحات سياسيين قالوا إنهم جربوا "سبوتنيك-V"، وانتظار ظهور "اللقاح الحقيقي" الذي وعد الاتحاد الأوروبي بتزويد أوكرانيا به.

المصدر: نوفوستي