هزيمة كارثية لحزب زيلينسكي بالانتخابات في أوكرانيا

تعرض حزب "خادم الشعب"، الذي يتزعمه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لهزيمة كارثية في الانتخابات المحلية.

وقال رئيس تحرير موقع "Strana" الأوكراني إيغور غوجفا: "حتى قبل الفرز النهائي للأصوات، اتضح أن كل شيء محزن للغاية بالنسبة لحزب رئيس الدولة".

وأضاف أن مرشحي حزب "خادم الشعب" في المدن الكبرى لم يتمكنوا من الانتقال إلى الجولة الثانية، وفي القوائم الحزبية، حصل هذا الحزب على المركز الثالث أو أقل من ذلك.

ونوه غوجفا، بأنه لو جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية اللاحقة مطابقة لنتائج الانتخابات المحلية، فسيحتل حزب زيلينسكي في البرلمان، المركز الثالث فقط.

وشدد الخبير، على أن البلاد تعود، بشكل عام، إلى التنافس بين حزبي "التضامن الأوروبي" و "منصة المعارضة - مدى الحياة".

المصدر: وكالات