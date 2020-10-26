وزير خارجية اليونان للافروف: تركيا تحولت إلى وكالة سفر للجهاديين

ذكر وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أنه أعرب خلال لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، عن قلق اليونان إزاء الدور السلبي لتركيا في سوريا واصفا إياها بـ"وكالة سفر للجهاديين".

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وقال ديندياس، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين عقب محادثات مع لافروف الذي يقوم بأول زيارة له إلى اليونان منذ حوالي 3 سنوات: "للأسف هناك قاسم مشترك في كل المجالات يتمثل في العامل التركي المزعزع للاستقرار".

وأضاف: "أعربت عن قلقي من الدور السلبي الذي تقوم به تركيا في سوريا حيث تقوض النجاحات التي تم التوصل إليها. تركيا تحولت إلى وكالة سفر للجهاديين الذين يجري إرسالهم إلى جبهات مختلفة".

من جانبه، أشار لافروف إلى أن مواقف روسيا وتركيا من قضايا مختلفة ليست دائما متطابقة رغم العلاقات الجيدة بين الجانبين، مؤكدا أن موسكو مصممة على مواصلة التعاون مع أنقرة لتسوية الأزمات.

كما شدد على أن روسيا مهتمة بحل الخلافات بين تركيا واليونان في منطقة البحر الأبيض المتوسط عن طريق الحوار.

المصدر: وكالات