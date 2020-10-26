ظريف: المسلمون ضحايا أصليون لعبادة الكراهية والإساءة لمقدساتهم تغذي التطرف

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، تعليقا على قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد، أن المسلمين هم "الضحايا الأصليون للكراهية"، مؤكدا أن "الإساءة لمقدساتهم تغذي التطرف".

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وقال ظريف، في تغريدة نشرها اليوم الاثنين عبر "تويتر": "المسلمون هم الضحايا الأصليون لعبادة الكراهية، التي قامت بتقويتها الأنظمة الاستعمارية ونشرت من قبل وكلائها".

وأضاف ظريف: "الإساءة إلى 1.9 مليار ومقدساتهم بسبب الجرائم الشنيعة التي يرتكبها مثل هؤلاء المتطرفين تمثل سوء استغلال انتهازي لحرية التعبير. إنه لا يؤدي إلا إلى تغذية التطرف".

وعادت قضية الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد على السطح من جديد بعد أن قتل شاب من أصول شيشانية يدعى عبد الله أنزوروف (18 عاما)، يوم 16 أكتوبر معلم التاريخ، صمويل باتي، (47 عاما)، أمام إحدى المدارس الإعدادية بضاحية كونفلانس سانت أونورين شمال باريس، حيث قطع رأسه بسكين وحاول تهديد عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان وقضوا على المهاجم بالرصاص.

وقالت مصادر متعددة إن الهجوم جاء بعد أن عرض المدرس على تلاميذه رسوما كاريكاتورية للنبي محمد، بينما ذكر شهود عيان أن المهاجم كان يهتف "الله أكبر" بعد قتل باتي.

وعلى خلفية هذه التطورات ألقى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خطابا وصف فيه باتي بـ"وجه الجمهورية"، متعهدا بألا تتخلى فرنسا عن الرسوم الكاريكاتورية، فيما وصف الإسلاميين في فرنسا بالانفصاليين موجها باتخاذ إجراءات جديدة لمنع انتشار التطرف بين المسلمين في البلاد.

وجرى ذلك بعد أن قامت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية، في أوائل سبتمبر الماضي، بإعادة نشر رسومات للنبي محمد تسببت في يناير 2015 بهجوم صنف إرهابيا على مقرها في باريس أسفر عن مقتل 12 شخصا.

المصدر: RT