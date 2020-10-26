لافروف: علاقاتنا مع تركيا لا تخلو من المشاكل لكن تعاوننا سيستمر

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عزم موسكو على مواصلة التعاون مع أنقرة في تسوية الأزمات الدولية، رغم وجود اختلافات بين مواقفهما من بعض القضايا.

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وقال لافروف اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس داندياس في أثينا:

"علاقاتنا مع تركيا جيدة لكنها لا تخلو من المشاكل، فمواقفنا ليست متطابقة إلى حد كبير من بعض القضايا. ولكن عندما نجد قواسم مشتركة فإننا نوحد جهودنا لمصلحة العمل ونساعد في تهيئة الظروف الضرورية لحل الأزمات".

وأضاف: "سنواصل مثل هذا التفاعل مع تركيا".

وفي وقت سابق، ذكر لافروف أن بلاده لم تعتبر تركيا حليفا استراتيجيا، على الرغم من أهمية الشراكة الوثيقة بين الدولتين في مسائل مختلفة.

المصدر: وكالات