الشرطة البيلاروسية: توقيفات جديدة بصفوف المحتجين في مينسك

أعلنت الشرطة في العاصمة البيلاروسية مينسك، عن توقيفات جديدة في صفوف محتجين اليوم الاثنين.

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وفي تصريح صحفي قال مسؤول في وزارة الداخلية البيلاروسية: "هناك من تم توقيفهم في مينسك أثناء محاولات سد طريق عام وتجمعات غير مرخص لها"، دون أن يكشف عن عدد الموقوفين.

وانقضت مساء أمس الأحد المهلة التي حددتها المعارضة البيلاروسية للسلطات، في إطار "الإنذار الشعبي"، لتنفيذ مطالبها، وفي مقدمتها رحيل الرئيس ألكسندر لوكاشينكو (الذي لا تعترف المعارضة بفوزه في الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي)، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف "عنف الأمن في الشوارع".

وفي وقت سابق، أعلنت زعيمة المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، أنه في حال عدم استجابة السلطة لهذه المطالب سيبدأ في بيلاروس إضراب عام، اعتبارا من صباح اليوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي