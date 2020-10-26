بيسكوف: مبادرة بوتين حول الصواريخ لم تناقش مع دول أخرى 

أكد الكرملين أنه لم تتم بشكل مسبق مناقشة اقتراح الرئيس بوتين، حول خفض التوتر، في ظروف وقف سريان مفعول معاهدة الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى، الموقعة بين موسكو وواشنطن.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم ردا على سؤال عما إذا كانت المقترحات الواردة في البيان الذي نشر في وقت سابق اليوم الاثنين، قد تم إعدادها مع شركاء أجانب: "هذه مبادرة جديدة للرئيس فلاديمير بوتين".

وكان الرئيس بوتين، قد عبر عن استعداد موسكو للتخلي عن نشر صواريخ 9М729 في الجزء الأوروبي من البلاد بشرط قيام حلف الناتو بخطوات مقابلة، وذلك في بادرة حسن نية من روسيا.

جاء ذلك في بيان للرئيس الروسي حول خطوات إضافية لخفض التوتر في أوروبا في ظل انتهاء سريان معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، نشر اليوم الاثنين على موقع الكرملين.

وأكد بوتين أنه يعتبر انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة "خطأ جسيما" يزيد من مخاطر إطلاق العنان لسباق تسلح صاروخي والانزلاق إلى تصعيد خارج عن السيطرة.

وجدد البيان التزام روسيا بإعلانها السابق عن تجميدها نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى على البر طالما لم تظهر أسلحة صاروخية أمريكية الصنع من فئات مماثلة في المناطق المعنية، كما دعا البيان دول الناتو مرة أخرى للنظر في إمكانية إعلانها تجميدا مماثلا.

المصدر: وكالات