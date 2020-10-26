تركيا.. زعيمة حزب معارض تدعو أردوغان إلى احتفال

دعت رئيسة حزب الخير القومي، ميرال أكشنار، الرئيس التركي زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم، رجب طيب أردوغان، لحضور حفل الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لتأسيس حزبها.

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ودعت أكشنار أيضا، حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وحزب الحركة القومية الذي غادرته قبل 3 سنوات، لحضور المناسبة.

وشغلت أكشنار، الملقبة بـ"المرأة الحديدية"، منصب وزير الداخلية في حكومة نجم الدين أرباكان، قبل وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم، في العام 2002.

ورد أردوغان على هذه الدعوة، برسالة تهنئة بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس حزب الخير القومي، قال فيها: "الإصلاحات التي نفذت على مدار الـ18 سنة الأخيرة (فترة حكم حزب العدالة والتنمية)، حققت إسهاما كبيرا في توطين الديمقراطية التركية بجميع المؤسسات والقواعد".

وأضاف: "أنا أثق أن حزب الخير سيحقق المساهمة اللازمة في هذه المرحلة، من خلال إيمانه بمبدأ الأمة أولا، الوطن أولا".

وأثارت أكشنار الجدل في الفترة الأخيرة، بعد توجيه زعيم حزبها القديم، دولت بهجلى، الدعوة لها من أجل "العودة إلى بيتها"، ما فسره البعض على أنها دعوة للانضمام إلى تحالف الجمهور، الذي يضم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحركة القومية.

ورفضت أكشنار هذه الدعوة، مصرة على عودة تركيا إلى نظام الحكم البرلماني.

جدير بالذكر، أن أكشنار وجهت الشهر الماضي، خلال المؤتمر العام لحزبها، الذي أعيد انتخابها فيه رئيسة للحزب، انتقادات عنيفة للرئيس التركي، مشيرة إلى أنه" حكم آمال الشباب في تركيا، وجعلهم يفكرون بالفرار منها".

المصدر: "زمان"