فريدمان عن السعودية: مسألة التطبيع مع إسرائيل مرتبطة بجدول زمني داخلي

قال السفير الأمريكي في إسرائيل دافيد فريدمان في أحاديث صحيفة اليوم الاثنين، إن السعوديين ساهموا كثيرا في مسألة التطبيع مع إسرائيل، وتقدموا بخطوات هائلة في هذا الشأن.

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وأشار فريدمان إلى أن السعوديين قطعوا خطوات هائلة، مشددا على أنه يجب عليهم اتباع الجدول الزمني الداخلي الخاص بهم، وهذا كله يمضي قدما، قائلا: "لقد كنا جميعا ممتنين للغاية للمساهمة التي قدمها السعوديون لهذه العملية برمتها".

وأكد فريدمان أن مسألة ضم أراض فلسطينية "معلقة مؤقتا وستعود في مرحلة ما إلى الطاولة بعد أن نكون قد استنفدنا جميع فرص السلام"، وأضاف قائلا إنه "لن يجازف بتخمين المدة التي سيستغرقها ذلك".

وقال فريدمان إن الإمارات في شراكة مع إسرائيل في هذه المنطقة، وكما هي الحال "فإذا كانت الإمارات في الجهة المقابلة لإيران في مضيق هرمز، والتهديد قائم، ولديك حليف قوي وموثوق به حقا في تلك المنطقة، فإن ذلك يجعل الولايات المتحدة أكثر أمانا، ويجعلها أقل اعتمادا على دمائها وأموالها، وفي نفس الوقت تحافظ على مصالحها، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع سياسة الولايات المتحدة".

ووقعت البحرين والإمارات في واشنطن في 15 سبتمبر الماضي على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، بحضور ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أعلن ترامب في 23 أكتوبر الجاري، أن إسرائيل والسودان وافقا على تطبيع العلاقات بينهما.

وكان ترامب توقع في وقت سابق أن تنضم 5 دول أخرى إلى الاتفاق مع إسرائيل، مؤكدا أن "السعودية ستنضم إلى الركب قريبا".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية