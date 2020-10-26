رئيس بوليفيا الجديد يتلهف لمقابلة بوتين

قال رئيس بوليفيا الجديد لويس آرسي، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إنه يريد مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الرئيس البوليفي الجديد: "أرغب كثيرا، بالالتقاء شخصيا بالرئيس بوتين في أي مكان، سواء في الأمم المتحدة أو في أي مكان آخر، لكي تتاح لي الفرصة، لتبادل الآراء ومناقشة القضايا التي تهم البلدين".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن إجراء هذا اللقاء قبل نهاية العام، أشار لويس آرسي، إلى أنه "سيكون من الأمثل الاجتماع في أقرب وقت ممكن".

وقال آرسي، إنه يدرك جدول الأعمال الموجود لدى الرئيس بوتين.

وفي وقت سابق، أعلن آرسي، أن بوليفيا ستعيد العلاقات مع روسيا بعد التدهور الذي حدث أثناء عمل حكومة الأمر الواقع.

المصدر: نوفوستي