تيخانوفسكايا تأمل ببدء القطاع الخاص والأوساط الدينية الإضراب عن العمل

أعربت المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا، اليوم، عن أملها في أن يبدأ القطاع الخاص والعاملون في صناعة تكنولوجيا المعلومات وكذلك الأوساط الدينية بالإضراب لدعم المعارضة.

وزعمت تيخانوفسكايا، بأن العاملين في الشركات والمؤسسات الحكومية في بيلاروس، قد بدأوا بالفعل الإضراب، صباح اليوم الاثنين تلبية لدعوتها.

وأضافت تيخانوفسكايا: "وأني على ثقة من أن العاملين في شركات القطاع الخاص والأوساط الدينية والشخصيات الثقافية والرياضية والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، سيدعمون المضربين ويوقفون عملهم ليوم واحد".

وأوضحت تيخانوفسكايا أن إضراب الشركات المملوكة للدولة، هو "وسيلة للضغط الاقتصادي"، وإضراب الشركات الخاصة هو "تعبير عن التضامن بين الجميع". وأضافت السياسية المعارضة "وهذا لا يقل أهمية".

المصدر: تاس