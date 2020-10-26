رغم الوفيات الغامضة.. رئيس كوريا الجنوبية يدعو لتوسيع نطاق لقاحات الإنفلونزا لاحتواء انتشار كورونا

أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اليوم الاثنين على ضرورة توسيع لقاحات الإنفلونزا للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا، رغم وفاة العشرات في البلاد مؤخرا بعد تلقيهم لقاح الإنفلونزا.

وأشار مون إلى أنه بناء على نتائج تشريح المتوفين والمراجعة الشاملة، لم يتم التأكد من وجود صلة مباشرة بين لقاحات الإنفلونزا وحالات الوفاة التي وقعت في أعقاب تلقي اللقاح، والتي تم الإبلاغ عنها مؤخرا.

إقرأ المزيد

وقال مون في اجتماع أسبوعي مع مساعديه إن البلاد تحتاج إلى توسيع نطاق لقاحات الإنفلونزا في هذا العام لمنع انتشار وباء مزدوج من الإنفلونزا وكورونا.

ودعا الرئيس إلى تعزيز ثقة الجمهور بما تعلن عنه السلطات الصحية بناء على آراء الخبراء، محذرا من أن القلق المفرط بشأن سلامة لقاحات الإنفلونزا قد يؤدي إلى ضياع الوقت المناسب للتطعيم وارتفاع حالات الوفيات الناجمة عن الإنفلونزا.

وطالب مون السلطات الصحية بالتحقيق سريعا في حالات الوفيات الخاصة بلقاح الإنفلونزا، والكشف عن النتائج الواضحة حتى يطمئن الشعب.

وتصاعد القلق العام حيال سلامة تطعيمات الإنفلونزا بعد وفاة ما لا يقل عن 48 شخصا هذا الشهر إثر تلقيهم التطعيمات، كما جرى التخلص من نحو خمسة ملايين جرعة الشهر الماضي بعدما تُركت في درجة حرارة الغرفة في حين كان ينبغي وضعها في مبردات.

وقالت السلطات إنها لم تجد صلة مباشرة بين الوفيات وجرعات التطعيم، وسعت لطمأنة المواطنين على سلامة اللقاح المضاد لمرض الإنفلونزا الذي يتسبب في ما لا يقل عن ثلاثة آلاف وفاة سنويا.

المصدر: وكالات