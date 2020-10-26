سلطات بيلاروس: مؤسسات البلاد تعمل كالمعتاد

قالت ألكسندرا إيسايفا السكرتيرة الصحفية لرئيس وزراء بيلاروس، اليوم، إن المؤسسات والشركات تواصل العمل بشكل طبيعي، ولم يتوقف الإنتاج فيها.

وكتبت إيسايفا، على "فيسبوك": "مع حلول العاشرة من صباح اليوم، تواصل جميع مؤسسات في القطاع الإنتاجي لاقتصاد الجمهورية، العمل بشكل طبيعي. ولم يتم إيقاف الإنتاج، كما تزعم بعض قنوات تيليغرام".

في 25 أكتوبر، انتهت فترة الإنذار، الذي وجهته المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا إلى رئيس الدولة ألكسندر لوكاشينكو، وتضمن عدة مطالب من بينها، استقالة لوكاشينكو نفسه، والإفراج عن السجناء السياسيين، وإنهاء العنف. ودعت المعارضة إلى إضراب عام في المؤسسات الصناعية.

المصدر: تاس