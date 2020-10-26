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نيويورك.. مواجهات بين منظمة "يهود من أجل ترامب" ومعارضين له

أخبار العالم

نيويورك.. مواجهات بين منظمة
Reuters Jonathan Ernst
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومناصرين له
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شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، يوم أمس الأحد، مواجهات بين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من منظمة "يهود من أجل ترامب"، ومعارضين له.

وانطلق المئات من منظمة "يهود من أجل ترامب"، في مظاهرة سيارة، مغطين السيارات بالأعلام الأمريكية، وملصقات "ترامب 2020"، تأييدا للرئيس الأمريكي، وساروا ببطء عبر مدينتي مانهاتن وبروكلين.

وتوجه الموكب من جزيرة كوني إلى برج ترامب في مانهاتن، قبل أن يسير نحو تجمع في حديقة بروكلين.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها في "تويتر"، مواجهات اندلعت بين أنصار ومعارضي الرئيس الأمريكي، كما يظهر مقطع فيديو، مجموعة صغيرة من الأشخاص، يلقون أشياء من جسر، فوق طريق سريع في بروكلين، باتجاه سيارات مؤيدي ترامب.

 المصدر: "يديعوت أحرنوت"

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