نيويورك.. مواجهات بين منظمة "يهود من أجل ترامب" ومعارضين له

شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، يوم أمس الأحد، مواجهات بين مؤيدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من منظمة "يهود من أجل ترامب"، ومعارضين له.

وانطلق المئات من منظمة "يهود من أجل ترامب"، في مظاهرة سيارة، مغطين السيارات بالأعلام الأمريكية، وملصقات "ترامب 2020"، تأييدا للرئيس الأمريكي، وساروا ببطء عبر مدينتي مانهاتن وبروكلين.

وتوجه الموكب من جزيرة كوني إلى برج ترامب في مانهاتن، قبل أن يسير نحو تجمع في حديقة بروكلين.

وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها في "تويتر"، مواجهات اندلعت بين أنصار ومعارضي الرئيس الأمريكي، كما يظهر مقطع فيديو، مجموعة صغيرة من الأشخاص، يلقون أشياء من جسر، فوق طريق سريع في بروكلين، باتجاه سيارات مؤيدي ترامب.

BREAKING IN MANHATTAN. Anti-Trump protesters rip flags off vehicles part of the #JewsForTrump vehicle convoy. Throw red paint on vehicles, punch Trump supporters. @realDonaldTrump@TrumpWarRoompic.twitter.com/qbCeMKWWl9 — NYC Scanner (@NYScanner) October 25, 2020

BREAKING IN MANHATTAN. Anti-Trump protesters rip flags off vehicles part of the #JewsForTrump vehicle convoy. Throw red paint on vehicles, punch Trump supporters. @realDonaldTrump@TrumpWarRoompic.twitter.com/qbCeMKWWl9 — NYC Scanner (@NYScanner) October 25, 2020

People in New York throw projectiles at driving participants of the #JewsforTrump caravan below. pic.twitter.com/5QBYiX29Tv — Andy Ngô (@MrAndyNgo) October 25, 2020

المصدر: "يديعوت أحرنوت"