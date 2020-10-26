طرد شرطي من العمل في نيويورك لدعمه ترامب علانية

تم إبعاد شرطي في نيويورك عن العمل، بعد انتشار مقطع فيديو على الإنترنت، ظهر فيه هذا الشرطي وهو يهتف بشعارات مؤيدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر مكبر صوت.

وقال ديرموت شي، رئيس شرطة المدينة في بيان نشر أمس الأحد على "تويتر": "تم التعرف على الشرطي المتورط في هذه الحادثة وإيقافه عن الخدمة بدون أجر".

وأضاف: "أكرر أنه يجب على جميع عناصر الشرطة، البقاء خارج السياسة، وبالتالي التأكيد للناس أن القانون ينطبق على الجميع على قدم المساواة، وبغض النظر عن ميولهم السياسي".

The police officer from this incident has been identified and suspended without pay.



To repeat, law enforcement MUST remain apolitical, reassuring the public that we will enforce the law fairly and without prejudice regardless of anyone’s political beliefs. https://t.co/lFVmyaRjSb — Commissioner Shea (@NYPDShea) October 25, 2020

في صباح الأحد، نشر مستخدمو "تويتر"، مقطع فيديو ظهر فيه شرطي يستخدم مكبر صوت مدمج في سيارته الرسمية، لترديد شعار الحملة الانتخابية للزعيم الأمريكي الحالي: "ترامب 2020".

وطلب الشرطي خلال ذلك، من المارة الذين كانوا يصورونه، ألا يخجلوا ويشاركوا اللقطات على الشبكات الاجتماعية. ولم يتم تحديد متى وقع الحادث بالضبط.

من جانبه أشار عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، إلى أن السلطات لن تسمح لعناصر الأمن والشرطة، بالترويج لأي أجندة سياسية.

المصدر: تاس