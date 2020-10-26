إسرائيل تعلن بدء التجارب السريرية على لقاح كورونا

وافقت وزارتا الأمن والصحة ومعهد البحوث البيولوجية بإسرائيل على بدء مرحلة التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا اعتبارا من 1 نوفمبر، وذلك بعد أن تم إعداد أكثر من 25 ألف جرعة تطعيم.

وأوضحت وزارة الأمن في بيان لها أن التجارب السريرية على البشر ستستمر عدة أشهر وستكون على ثلاث مراحل.

وستشمل المرحلة الأولى إجراء اختبارات على 80 متطوعا سليما تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاما في مستشفيات شيبا في تل أبيب، وهداسا في القدس.

وتبدأ الأحد المقبل التجربة على اثنين من المتطوعين، ووفقا لاستجاباتهم للقاح، سيتم توسيع التجربة تدريجيا إلى 80 شخصا (40 في كل مركز طبي). وكجزء من التجربة، سيحصل كل متطوع على حقنة من اللقاح، ولمدة ثلاثة أسابيع، سيقوم القائمون على التجربة بفحص ما إذا ظهرت آثار جانبية بين المتطوعين، أو ما إن كانوا قد طوروا أجساما مضادة لكورونا.

وفي المرحلة الثانية، التي يتوقع أن تبدأ في ديسمبر المقبل، سيتم توسيع اختبارات السلامة لتشمل 960 متطوعا سليما تزيد أعمارهم عن 18 عاما.

وهذه المرحلة ستجرى في العديد من المراكز الطبية في جميع أنحاء إسرائيل، والغرض منها هو استكمال اختبارات السلامة الخاصة باللقاح، ودقة الجرعات الصحيحة والفحص المستمر لمقاييس فعالية اللقاح.

وبناء على نتائج المرحلتين، ستبدأ في أبريل ومايو المرحلة الثالثة التي ستتضمن تجربة واسعة النطاق لاختبار فعالية اللقاح بمشاركة 30 ألف متطوع، وحال نجاح التجربة، ستتم المصادقة على استخدام اللقاح.

المصدر: i24News