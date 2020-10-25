ترامب يهنئ باشينيان وعلييف باتفاق وقف إطلاق النار

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، بتوصلهما لاتفاق لوقف إطلاق النار في إقليم قره باغ.

وكتب ترامب في تغريدة: "تهاني لرئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اللذين توصلا للتو لاتفاق لوقف إطلاق نار سيكون ساري المفعول اعتبارا منتصف هذه الليلة، بما ينقذ الكثير من الأرواح".

Congratulations to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev, who just agreed to adhere to a cease fire effective at midnight. Many lives will be saved. Proud of my team @SecPompeo & Steve Biegun & @WHNSC for getting the deal done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2020

وهذه الهدنة الإنسانية هي الثالثة من نوعها التي يتم إعلانها في قره باغ بعد اتفاقين مماثلين تم التوصل إليهما يومي 10 و17 أكتوبر بوساطة روسيا.

ويأتي ذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت سابق من الأسبوع بواشنطن، محادثات منفصلة مع نظيريه الأرمني زوغراب مناتساكانيان، والأذربيجاني جيهون بيراموف.

المصدر: RT