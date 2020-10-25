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إسرائيل تغلق مجدل شمس في الجولان المحتل

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إسرائيل تغلق مجدل شمس في الجولان المحتل
Reuters NIR/mos
تدابير احترازية ضد كورونا في إسرائيل
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، فرض إغلاق شامل على قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل اعتبارا من يوم الاثنين وحتى السبت القادم، في إطار إجراءات مكافحة كورونا.

وأفادت مراسلة RT، بأن هذا الإجراء جاء إثر ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في القرية، حيث تم تصنيفها "منطقة حمراء" خلال خمسة أيام متتالية.

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي لشؤون كورونا يوم الأحد، على تمديد القيود الحالية المفروضة لمكافحة فيروس كورونا حتى يوم الأحد القادم.

المصدر: RT + وكالات

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